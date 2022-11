V obci Tuhár by sa ľudia mohli korčuľovať na klzisku s umelým ľadom

Tuhár 26. novembra (TASR) – Obec Tuhár v okrese Lučenec plánuje vybudovať klzisko s umelým ľadom. Pre verejnosť by bolo k dispozícii zdarma alebo za dobrovoľný príspevok, novú atrakciu by chceli dokončiť ešte do Vianoc. Pre TASR to uviedol starosta obce Peter Čeman.



"Myšlienka vznikla na rôznych vianočných akciách či trhoch, kde boli umelé ľadové plochy a zo strany ľudí bol o ne veľký záujem," povedal Čeman. Klzisko s umelým ľadom je podľa starostu dobrou alternatívou aj počas aktuálnej energetickej krízy a v období, keď je udržiavanie vonkajšieho ľadu na dedinách v dôsledku klimatickej zmeny počas zimy čoraz náročnejšie.



Samospráva na projekt umelého klziska získala vyše 93.000 eur z výzvy určenej pre najmenej rozvinuté okresy. "Získali sme finančné prostriedky, ktoré vieme použiť na nákup syntetického ľadu s rozmermi 10 krát 20 metrov, metrové mantinely a čistiacu techniku na údržbu umelého ľadu," uviedol Čeman.



Klzisko s umelým ľadom by mali tvoriť panely s rozmermi jeden krát dva metre, kapacitne bude postačovať pre 30 ľudí. Samospráva ho chce dočasne umiestniť na multifunkčné ihrisko pri obecnom úrade. Na jar by klzisko preložili na nové trvalé miesto, kde by bolo pre verejnosť prístupné celoročne.



"Momentálne prebieha verejné obstarávanie, ktoré má byť ukončené koncom novembra. Chceli by sme to stihnúť na vianočné sviatky, aby sa ľudia mohli korčuľovať už cez Vianoce," skonštatoval Čeman. Ako dodal, verí, že atrakcia do obce priláka návštevníkov z celého okresu aj ľudí z iných regiónov Slovenska.