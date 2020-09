Obec Tuhár chce zlepšiť nakladanie s bioodpadom

Tuhár 1. septembra (TASR) – Zlepšenie systému nakladania s bioodpadom či obnova dvoch budov v dedine sú aktuálne projekty obce Tuhár v okrese Lučenec, ktoré realizuje počas tohto roka. TASR o nich informoval starosta Peter Čeman.



„Zabezpečíme nákup kompostérov do domácnosti a vybavenie kompostoviska, ako aj nejakú výsadbu zelene. Tým by sme ľuďom chceli pomôcť, aby bioodpad nemuseli dávať do normálneho odpadu. Zelenú hmotu z verejných priestranstiev dáme na kompostovisko a kompost budeme vedieť využiť v obci,“ uviedol starosta s tým, že na tento projekt získali 5000 eur z programu Obnova dediny.



Samospráva podľa neho v tomto roku pokračovala aj v oprave hasičskej zbrojnice, ktorú začali vlani. „Zateplili sme strechu a kompletne meníme vnútorné rozvody elektriny a osvetlenie,“ konkretizoval tohtoročné práce Čeman.



Minulý rok podľa neho zatepľovali aj obecnú polyfunkčnú budovu, v ktorej je kultúrny dom, knižnica, pošta a posilňovňa. „Dali nám vtedy na tento účel 80.000 eur a tohto roku sme získali ďalších 28.000 eur na dokončenie zatepľovania. Takže celá budova už bude ako nová,“ konštatoval starosta.