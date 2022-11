Tuhár získal 600.000 eur na prestavbu bývalej školy, bude v nej DSS

Tuhár 2. novembra (TASR) - Obec Tuhár v okrese Lučenec získala na prestavbu budovy bývalej školy vyše 600.000 eur. V nevyužívaných priestoroch plánuje z dotácie vybudovať domov sociálnych služieb (DSS). Pre TASR to uviedol starosta Peter Čeman.



"Podali sme žiadosť o kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby. Vyhodnotené by to malo byť do 30 dní, následne sa bude odovzdávať stavenisko," priblížil starosta. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú vyše 638.000 eur, z toho viac ako 606.000 eur má pokryť dotácia z európskych zdrojov. Zvyšok predstavuje spolufinancovanie samosprávy.



Obec už má vysúťaženého aj dodávateľa stavebných prác, zhotoviteľom diela má byť spoločnosť SVOMA z Lučenca. Vysúťažená cena predstavuje viac ako 500.000 eur bez DPH, ovplyvniť ju však môže zdražovanie cien v stavebníctve. "Keďže verejné obstarávanie bolo urobené v lete 2020, ceny sú dnes úplne niekde inde," skonštatoval Čeman s tým, že samospráva možno bude musieť žiadať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o navýšenie dotácie.



DSS v obci Tuhár má vzniknúť v nevyužitej budove niekdajšej základnej školy s materskou školou, ktorá zanikla pred približne 20 rokmi. V zariadení by bolo možné celoročne ubytovať 12 klientov. V jednej časti budovy samospráva počíta aj so vznikom denného stacionára s jedálňou, ktorý by poskytoval služby ďalším 14 seniorom.