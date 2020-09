TUKE eviduje 14 pozitívne testovaných zahraničných študentov

Košice 28. septembra (TASR) – Technická univerzita v Košiciach (TUKE) zachytila vo svojich karanténnych strediskách 16 pozitívne testovaných zahraničných študentov, z toho sú po pretestovaní dvaja negatívni. Pre TASR to z úseku vzdelávania univerzity uviedla Daniela Tomášová s tým, že všetci uvedení študenti pochádzajú z Ukrajiny.



Na TUKE študuje 1758 zahraničných študentov z 37 krajín. „Celkovo bolo testovaných 512 zahraničných študentov v našich karanténnych strediskách,“ spresnila. Zahraniční študenti z červených krajín sú podľa nej povinní po príchode na Slovensko absolvovať povinnú domácu karanténu. TUKE svojim zahraničným študentom, ktorým bolo pridelené ubytovanie, ponúkla absolvovanie povinnej domácej karantény vo svojich karanténnych strediskách. Túto možnosť majú do konca septembra. „Po päťdňovej karanténe museli absolvovať test na ochorenie COVID-19,“ uviedla Tomášová.



Akademický rok 2020/2021 začala TUKE minulý týždeň. Jednotlivé fakulty si podľa nej nastavili a riadia proces vzdelávania podľa vlastných technických a personálnych možností s rešpektovaním odporúčaní riadiacich a krízových orgánov. „Fakulty majú možnosť rozhodnúť sa o metóde vyučovania - prezenčnej alebo dištančnej, a to samostatne pre jednotlivé stupne, ročníky a podobne,“ dodala.