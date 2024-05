Technická univerzita v Košiciach plánuje rekonštrukciu internátov

Košice 2. mája (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) plánuje obnovu študentských domovov (ŠD) na Jedlíkovej ulici č. 5 a 9. Vyplýva to z oznámení o vyhlásení verejných obstarávaní (VO). Rekonštrukcie majú byť hotové v lete 2025. Stáť by mali dokopy takmer 16 miliónov eur bez DPH, pričom majú byť financované z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti SR.



V rámci komplexu internátov na Jedlíkovej 5 má ísť o významnú rekonštrukciu všetkých štyroch pavilónov, ako aj o realizáciu kamerového systému a hlasovej signalizácie požiaru. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške necelých 7,92 milióna eur.



Čo sa týka ŠD Jedlíkova 9, rekonštrukciou majú prejsť pavilóny A a B. Študentské domovy a jedálne TUKE na svojej webovej stránke uvádzajú, že dva bloky už prešli kompletnou rekonštrukciou v rokoch 2020 - 2021. Rovnako ako na Jedlíkovej 5, má vo všetkých štyroch pavilónoch tohto komplexu pribudnúť kamerový systém a hlasová signalizácia požiaru.



Zákazka v oboch ŠD zahŕňa napríklad zateplenie, výmenu okien aj elektroinštalácie, dodanie nábytku, posteľnej bielizne, chladničiek s mrazničkou, mikrovlnných rúr, elektrických sporákov či IKT vybavenia.



Primárnym účelom rekonštrukcií je podľa TUKE odstránenie havarijného stavu niektorých konštrukcií, zníženie energetickej náročnosti, zosúladenie s technickými normami a modernizácia technického aj interiérového vybavenia za celkového zvýšenia komfortu ubytovania. "Nemenej významnou súčasťou prínosov spojených s realizáciou stavebného zámeru je taktiež zatraktívnenie životného prostredia a prehlbovanie estetického vnímania okolia ubytovaných študentov, nepriamo vplývajúceho aj na kvalitu ostatných služieb a vzdelania poskytovaného TUKE," dodáva.



TUKE ešte v marci vyhlásila aj VO na významnú obnovu budovy ŠD Jedlíkova 13 s predpokladanou hodnotou zákazky takmer 2,3 milióna eur bez DPH. K obnove tohto internátu by však malo dôjsť v prípade úspešnosti žiadosti o poskytnutie prostriedkov z nenávratného finančného príspevku.