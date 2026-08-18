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TUKE sa zapojila do výskumu bezpečného ukladania rádioaktívneho odpadu
Výskumný tím fakulty skúma správanie hornín a tesniacich materiálov pri dlhodobom pôsobení tepla, tlaku a chemických procesov.
Autor TASR
Košice 18. augusta (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) sa prostredníctvom nového výskumného projektu X-Rock zapojila do výskumu bezpečného ukladania vysoko rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva. Projekt sa zameriava na vývoj a testovanie geologických bariér pre budúce hlbinné úložisko. Ako TASR informovali z TUKE, spolupracujú aj s odborníkmi zo Švajčiarska, Fínska, Česka, Belgicka a Japonska.
„Projekt X-Rock je pre našu fakultu unikátnou príležitosťou zapojiť sa do výskumu, ktorý dnes rieši len málo krajín na svete. Ukladanie vysoko rádioaktívneho odpadu je jednou z najnáročnejších technických výziev jadrovej energetiky a som rád, že práve naši vedci môžu prispieť k tomu, aby bolo budúce slovenské úložisko bezpečné na stovky, možno tisícky rokov dopredu,“ uviedol dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Michal Cehlár.
Výskumný tím fakulty skúma správanie hornín a tesniacich materiálov pri dlhodobom pôsobení tepla, tlaku a chemických procesov. Konkrétne ide o vývoj nových horninových kompozitov, výskum inžiniersko-geologických bariér v simulovaných podmienkach úložiska a vývoj monitorovacích systémov, ktoré budú v reálnom čase sledovať stav úložiska pomocou senzorov a prediktívnej analýzy.
Hlbinné geologické úložisko má predstavovať trvalé riešenie pre vysoko rádioaktívny odpad a vyhorené jadrové palivo. Odpad je pri tomto spôsobe uložený v stabilných horninových štruktúrach v hĺbke stoviek metrov a od okolitého prostredia ho oddeľuje viacero nezávislých bezpečnostných bariér. Slovensko bude podľa TUKE takéto riešenie potrebovať v horizonte necelých dvoch desaťročí.
Projekt s rozpočtom presahujúcim desať miliónov eur má trvať do roku 2029. Nadväzuje na dlhoročný geologický prieskum slovenského územia realizovaný aj v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.
Opozičné hnutie PS v júni upozornilo na okolnosti financovania projektu X-Rock, poukázali na to, že za realizáciu je zodpovedný prodekan Samer Khouri, ktorý bol v minulosti sponzorom strany Hlas-SD aj prezidentskej kampane Petra Pellegriniho a zároveň pôsobí ako poradca štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu. PS zároveň spochybnilo zapojenie dvoch súkromných firiem do projektu a podali trestné oznámenie. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podalo v tejto súvislosti trestné oznámenie na poslancov opozičného PS pre ohováranie a krivé obvinenie.
TUKE uviedla, že projekt prešiel hodnotením dvoch nezávislých odborných hodnotiteľov zo Slovenska i Českej republiky a získal 14,5 bodu z maximálnych 15. MŠVVaM tvrdenia o netransparentnosti odmietlo. Zapojenie partnerov podľa univerzity hodnotitelia označili za opodstatnené, pričom čerpanie financií majú priebežne kontrolovať ministerstvo aj národné a európske kontrolné orgány.
„Projekt X-Rock je pre našu fakultu unikátnou príležitosťou zapojiť sa do výskumu, ktorý dnes rieši len málo krajín na svete. Ukladanie vysoko rádioaktívneho odpadu je jednou z najnáročnejších technických výziev jadrovej energetiky a som rád, že práve naši vedci môžu prispieť k tomu, aby bolo budúce slovenské úložisko bezpečné na stovky, možno tisícky rokov dopredu,“ uviedol dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE Michal Cehlár.
Výskumný tím fakulty skúma správanie hornín a tesniacich materiálov pri dlhodobom pôsobení tepla, tlaku a chemických procesov. Konkrétne ide o vývoj nových horninových kompozitov, výskum inžiniersko-geologických bariér v simulovaných podmienkach úložiska a vývoj monitorovacích systémov, ktoré budú v reálnom čase sledovať stav úložiska pomocou senzorov a prediktívnej analýzy.
Hlbinné geologické úložisko má predstavovať trvalé riešenie pre vysoko rádioaktívny odpad a vyhorené jadrové palivo. Odpad je pri tomto spôsobe uložený v stabilných horninových štruktúrach v hĺbke stoviek metrov a od okolitého prostredia ho oddeľuje viacero nezávislých bezpečnostných bariér. Slovensko bude podľa TUKE takéto riešenie potrebovať v horizonte necelých dvoch desaťročí.
Projekt s rozpočtom presahujúcim desať miliónov eur má trvať do roku 2029. Nadväzuje na dlhoročný geologický prieskum slovenského územia realizovaný aj v spolupráci so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra.
Opozičné hnutie PS v júni upozornilo na okolnosti financovania projektu X-Rock, poukázali na to, že za realizáciu je zodpovedný prodekan Samer Khouri, ktorý bol v minulosti sponzorom strany Hlas-SD aj prezidentskej kampane Petra Pellegriniho a zároveň pôsobí ako poradca štátneho tajomníka rezortu školstva Róberta Zsemberu. PS zároveň spochybnilo zapojenie dvoch súkromných firiem do projektu a podali trestné oznámenie. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR podalo v tejto súvislosti trestné oznámenie na poslancov opozičného PS pre ohováranie a krivé obvinenie.
TUKE uviedla, že projekt prešiel hodnotením dvoch nezávislých odborných hodnotiteľov zo Slovenska i Českej republiky a získal 14,5 bodu z maximálnych 15. MŠVVaM tvrdenia o netransparentnosti odmietlo. Zapojenie partnerov podľa univerzity hodnotitelia označili za opodstatnené, pričom čerpanie financií majú priebežne kontrolovať ministerstvo aj národné a európske kontrolné orgány.