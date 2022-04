TUKE spoluvytvára európsku univerzitu, v Košiciach rokujú rektori

Košice 27. apríla (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) realizuje s ďalšími piatimi univerzitami z krajín Európskej únie (EÚ) projekt spoločnej európskej univerzity. V rámci tejto aliancie univerzít s názvom Ulysseus sa v stredu a vo štvrtok (28. 4.) koná v Košiciach stretnutie ich rektorov a zástupcov so zhodnotením doterajšej spolupráce a prípravou ďalších aktivít.



Okrem TUKE sú súčasťou konzorcia Univerzita v Seville (Španielsko), Univerzita v Janove (Taliansko), Univerzita Cote d'Azur (Francúzsko), Manažérske centrum Innsbruck (Rakúsko) a Univerzita aplikovaných vied Haaga-Helia (Fínsko).



„Hlavným cieľom tejto aliancie je umocniť snahy jednotlivých partnerov v kvalite výučby, vzdelávania, výskumu, v inováciách a vôbec otvoriť sa svetu, umožniť mobilitu mladých ľudí. My sme to spojili na báze excelentnosti. Oblasti, ako sú metódy aplikovanej umelej inteligencie, digitalizácie a ďalšie, sú v podstate našimi prioritami, lebo sú spoločným menovateľom všetkých disciplín, a práve tu sa chceme ešte skvalitniť,“ uviedol pre TASR rektor TUKE Stanislav Kmeť.



Študenti by tak mohli študovať na fakultách ostatných zapojených univerzít a získať aj tzv. dvojité diplomy. „Absolvent by tak mal súčasne diplom z Košíc a Francúzska alebo z hociktorej z týchto krajín, čo je veľmi dôležité, lebo to zvyšuje jeho kredit v európskom priestore a vie sa hocikde zamestnať,“ dodal rektor. Potrebné je pritom podľa neho zosúladenie legislatívy v jednotlivých krajinách v tomto smere.



Dvojdňový Ulysseus Summit v Košiciach sa venuje aktivitám aliancie vo vzdelávaní, ako je práve príprava spoločných študijných programov a uznávanie diplomov, ďalej vo výskume, inováciách a technologickom transfere. Výskumníci a vedci majú príležitosť prehĺbiť vzájomnú výskumnú a projektovú spoluprácu, súčasťou je aj príprava založenia študentskej asociácie aliancie a ďalšie projektové aktivity.



Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie (EK), ktorej víziou je vytvorenie sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor. Cieľom je okrem iného umožniť študentom získať akademický titul kombinovaním štúdií v niekoľkých krajinách a prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete. V súčasnosti pôsobí v rámci EÚ 41 aliancií európskych univerzít, ktoré sú podporované v rámci programu Erasmus+.