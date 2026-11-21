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TUKE: Superpočítač Perun za rok dokončil vyše 216.000 výpočtových úloh
Perun spustili 20. novembra 2025, v ten istý deň univerzita otvorila prvú výzvu na pridelenie výpočtového času.
Autor TASR
Košice 21. novembra (TASR) - Rok po slávnostnom spustení na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) má superpočítač Perun za sebou 216.552 dokončených výpočtových úloh. TUKE informovala, že do systému je registrovaných viac ako 530 používateľov a eviduje viac ako 300 ukončených a prebiehajúcich projektov.
Perun spustili 20. novembra 2025, v ten istý deň univerzita otvorila prvú výzvu na pridelenie výpočtového času. Univerzálna procesorová partícia spracovala 76.824 úloh a partícia s grafickými akcelerátormi pre umelú inteligenciu a dátovú analytiku 139.728 úloh.
„Prvý rok ukázal, že Perun je investíciou do schopnosti Slovenska uskutočňovať náročný výskum v prostredí najlepších domácich univerzít. Dnes je pracovným nástrojom stoviek používateľov. Našou víziou je ďalej rozvíjať prostredie, v ktorom výpočtový výkon pomáha premieňať výskumné nápady na poznatky, inovácie a riešenia pre prax,“ uviedol rektor TUKE Peter Mésároš.
Perun podľa univerzity nachádza uplatnenie v technických, prírodovedných aj zdravotníckych oblastiach. V informatike podporuje vývoj jazykových modelov a ďalších metód umelej inteligencie. V stavebníctve a strojárstve možno jeho výkon využiť na simulovanie konštrukcií, prúdenia či prestupu tepla, v materiálovom výskume na skúmanie vlastností látok. Výpočtové metódy pomáhajú aj pri analýze medicínskych obrazov a biologických dát. V robotike otvárajú priestor na spracovanie senzorových dát, rozpoznávanie prostredia a testovanie algoritmov pre autonómne systémy.
Projekty riešené na superpočítači zahŕňajú napríklad spracovanie slovenčiny, analýzu obrazových a senzorových dát, predpovedanie oblačnosti, skúmanie materiálov, fyzikálne simulácie či matematické problémy. Na výpočtoch pracujú tímy z univerzít, z pracovísk Slovenskej akadémie vied a ďalších inštitúcií. Architektúra systému umožňuje vyberať výpočtové zdroje podľa potrieb rozličných projektov a otvára možnosti využitia aj v ďalších odboroch.
Perun spája dva typy výpočtových kapacít. Jeho univerzálna partícia má 32 uzlov s procesormi AMD EPYC na vedecké simulácie a úlohy náročné na procesorový výkon či pamäť. Akcelerovanú partíciu tvorí 26 uzlov s celkovo 208 grafickými jednotkami NVIDIA H200, vhodných najmä na umelú inteligenciu a ďalšie paralelné výpočty.
Na zabezpečenie prevádzky Peruna a ďalší rozvoj vysokovýkonného počítania zriadili Superpočítačové centrum TUKE, ktoré sa stará o správu systému, podporu používateľov a rozvoj superpočítačových technológií.
Perun sa zaradil do svetového rebríčka najvýkonnejších superpočítačov Top500 a patrí aj do poprednej časti rebríčka Green500, ktorý hodnotí energetickú efektívnosť výpočtových systémov.
„Hodnota Peruna sa ukazuje v rozmanitosti otázok, ktoré na ňom vedci riešia. Chceme ďalej prehlbovať spoluprácu s priemyslom a vytvárať viac príležitostí, aby výskumné tímy a firmy pracovali na spoločných zadaniach. Perun im môže poskytnúť priestor na overovanie nápadov, simulácie a vývoj postupov, ktoré by bez dostupného výpočtového výkonu vznikali ťažšie,“ uviedol prorektor TUKE pre inovácie a transfer technológií Juraj Gazda.
Súčasťou infraštruktúry je aj kvantový simulátor. Výskumníkom umožňuje vyvíjať a skúšať kvantové algoritmy pomocou klasickej výpočtovej techniky. Superpočítačové centrum TUKE vyhlasuje štandardné výzvy na pridelenie výpočtového času, ako aj samostatné výzvy zamerané aj na hybridné kvantovo-klasické algoritmy a vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti.
Po prvom roku prevádzky sa pozornosť TUKE sústreďuje na širšie využívanie Peruna - na získavanie nových výskumných tímov, prepájanie ich práce s potrebami priemyslu a rozvoj odborného zázemia.
Perun spustili 20. novembra 2025, v ten istý deň univerzita otvorila prvú výzvu na pridelenie výpočtového času. Univerzálna procesorová partícia spracovala 76.824 úloh a partícia s grafickými akcelerátormi pre umelú inteligenciu a dátovú analytiku 139.728 úloh.
„Prvý rok ukázal, že Perun je investíciou do schopnosti Slovenska uskutočňovať náročný výskum v prostredí najlepších domácich univerzít. Dnes je pracovným nástrojom stoviek používateľov. Našou víziou je ďalej rozvíjať prostredie, v ktorom výpočtový výkon pomáha premieňať výskumné nápady na poznatky, inovácie a riešenia pre prax,“ uviedol rektor TUKE Peter Mésároš.
Perun podľa univerzity nachádza uplatnenie v technických, prírodovedných aj zdravotníckych oblastiach. V informatike podporuje vývoj jazykových modelov a ďalších metód umelej inteligencie. V stavebníctve a strojárstve možno jeho výkon využiť na simulovanie konštrukcií, prúdenia či prestupu tepla, v materiálovom výskume na skúmanie vlastností látok. Výpočtové metódy pomáhajú aj pri analýze medicínskych obrazov a biologických dát. V robotike otvárajú priestor na spracovanie senzorových dát, rozpoznávanie prostredia a testovanie algoritmov pre autonómne systémy.
Projekty riešené na superpočítači zahŕňajú napríklad spracovanie slovenčiny, analýzu obrazových a senzorových dát, predpovedanie oblačnosti, skúmanie materiálov, fyzikálne simulácie či matematické problémy. Na výpočtoch pracujú tímy z univerzít, z pracovísk Slovenskej akadémie vied a ďalších inštitúcií. Architektúra systému umožňuje vyberať výpočtové zdroje podľa potrieb rozličných projektov a otvára možnosti využitia aj v ďalších odboroch.
Perun spája dva typy výpočtových kapacít. Jeho univerzálna partícia má 32 uzlov s procesormi AMD EPYC na vedecké simulácie a úlohy náročné na procesorový výkon či pamäť. Akcelerovanú partíciu tvorí 26 uzlov s celkovo 208 grafickými jednotkami NVIDIA H200, vhodných najmä na umelú inteligenciu a ďalšie paralelné výpočty.
Na zabezpečenie prevádzky Peruna a ďalší rozvoj vysokovýkonného počítania zriadili Superpočítačové centrum TUKE, ktoré sa stará o správu systému, podporu používateľov a rozvoj superpočítačových technológií.
Perun sa zaradil do svetového rebríčka najvýkonnejších superpočítačov Top500 a patrí aj do poprednej časti rebríčka Green500, ktorý hodnotí energetickú efektívnosť výpočtových systémov.
„Hodnota Peruna sa ukazuje v rozmanitosti otázok, ktoré na ňom vedci riešia. Chceme ďalej prehlbovať spoluprácu s priemyslom a vytvárať viac príležitostí, aby výskumné tímy a firmy pracovali na spoločných zadaniach. Perun im môže poskytnúť priestor na overovanie nápadov, simulácie a vývoj postupov, ktoré by bez dostupného výpočtového výkonu vznikali ťažšie,“ uviedol prorektor TUKE pre inovácie a transfer technológií Juraj Gazda.
Súčasťou infraštruktúry je aj kvantový simulátor. Výskumníkom umožňuje vyvíjať a skúšať kvantové algoritmy pomocou klasickej výpočtovej techniky. Superpočítačové centrum TUKE vyhlasuje štandardné výzvy na pridelenie výpočtového času, ako aj samostatné výzvy zamerané aj na hybridné kvantovo-klasické algoritmy a vzdelávanie odborníkov v tejto oblasti.
Po prvom roku prevádzky sa pozornosť TUKE sústreďuje na širšie využívanie Peruna - na získavanie nových výskumných tímov, prepájanie ich práce s potrebami priemyslu a rozvoj odborného zázemia.