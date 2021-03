TUKE začína spoluprácu s Huawei, vznikne centrum umelej inteligencie

Košice 10. marca (TASR) - Technická univerzita v Košiciach (TUKE) podpísala memorandum o porozumení s technologickou spoločnosťou Huawei. Cieľom spolupráce je vybudovať špičkové centrum umelej inteligencie (AI), vďaka ktorému bude slovenská akademická obec skúmať a vyvíjať nové spôsoby využitia umelej inteligencie v praxi. Informovala o tom v stredu TUKE.



Laboratórium na výskum umelej inteligencie bude pôsobiť v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach. Hlavným účelom bude testovanie nových technológií Atlas pre umelú inteligenciu, založenie Huawei ICT akadémie pre výskumníkov a študentov všetkých fakúlt TUKE, ako aj vzájomná spolupráca v oblasti umelej inteligencie a jej aplikácií.



"AI laboratórium bude po spustení intenzívne sledovať dynamické svetové trendy v oblasti umelej inteligencie a jej aplikáciách v rôznych oblastiach života, ktoré sa študujú a skúmajú na TUKE. Súčasne bude platformou spájania akademických a komerčných subjektov prítomných na Slovensku s cieľom vyvíjať inovácie a nové IT riešenia," uviedol koordinátor spolupráce Peter Sinčák z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) TUKE.



Podpisom memoranda obe strany vyslovili záväzok spolupracovať v oblasti výskumných projektov financovaných EÚ alebo zo súkromného sektora. Predmetom spolupráce budú aj spoločné semináre a podujatia pre študentov a výskumníkov, ako aj pre aktívny startup ekosystém v univerzitnom Inkubátore TUKE.



Huawei Technologies pôsobí na Slovensku 15 rokov. "Ako súčasť skupiny Huawei je našou najvyššou prioritou vo vzťahu k miestnym komunitám pomôcť Slovensku budovať najpokročilejšiu telekomunikačnú infraštruktúru na svete, no taktiež využiť naše skúsenosti a trhové vzťahy na vychovávanie slovenských IT talentov. Dlhodobý výskum Technickej univerzity v Košiciach v oblasti umelej inteligencie pripravuje Slovensko na úspech počas nadchádzajúcej digitálnej transformácie a priemyselnej evolúcie," konštatoval generálny manažér Huawei Technologies (Slovak) Colin Cui Yu. Študenti, vedci, akademickí pracovníci aj odborníci z Huawei podľa neho vďaka novej spolupráci získajú šancu vo významnej miere rozšíriť poznatky a prax v oblasti umelej inteligencie.



Spoluprácu bude koordinovať FEI a aplikácie týchto technológií budú dostupné na všetkých fakultách univerzity. "Od spolupráce očakávame zvýšenie kvality výsledkov výskumu, a tým aj študentov TUKE, ktorí budú formovať budúcnosť špičkových technológií Slovenska. Umelá inteligencia v nej nepochybne má svoje miesto," uviedol rektor TUKE Stanislav Kmeť.