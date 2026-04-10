TÚLAVÉ PSY: Takto sa im na Spiši snažia pomôcť
Projekt kastrácie, vakcinácie zvierat a ich trvalého označenia čipom bol vlani úspešný, a preto pokračuje aj tento rok.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 10. apríla (TASR) - Aktivity na elimináciu túlavých psov pokračovali tento týždeň v ďalších lokalitách na Spiši. Riaditeľ Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Spišskej Novej Vsi Gregor Mikolaj informoval, že akcia prebehla úspešne aj vďaka dobrej spolupráci samotných obyvateľov a miestnej samosprávy. Pilotný projekt odštartoval ešte koncom marca v obci Lomnička v okrese Stará Ľubovňa a na rad prišli ďalšie osady Hájik, Vilčurňa a Podskala v Spišskej Novej Vsi.
Úspešný projekt kastrácie psov má podľa úradných veterinárnych lekárov za sebou dobrý štart a nielen s výsledkami akcie, ale aj s osvetou sú spokojní. „Medzi obyvateľmi sa dobre šírila pomerne rozsiahla osvetová činnosť o zásadách chovu psov, ich odčervovaní, vplyve na zdravie obyvateľov a zvýšení bezpečnosti v osadách, ako aj o prípadných postihoch za porušovanie platnej legislatívy. Spolupráca so všetkými zapojenými zložkami bola na jednotku,“ zhodnotil Mikolaj.
Počas dvoch dní tento týždeň prišlo na kontrolu 62 zvierat. V troch ambulanciách u súkromných veterinárnych lekárov v Spišskej Novej Vsi sa vystriedalo 38 psov, pričom sterilizovali deväť samíc a kastrovali 29 samcov. Proti besnote vakcinovali 52 a začipovali 50 psov, dvoch veterinári zhabali.
Ochota ľudí bola podľa Mikolaja ukážková a nestretli sa so žiadnymi problémami. RVPS Spišská Nová Ves v projekte spolupracovala s mestom, mestským útulkom a karanténou stanicou a občianskou strážou, ktorí pomáhali šíriť osvetu priamo medzi obyvateľmi.
Projekt kastrácie, vakcinácie zvierat a ich trvalého označenia čipom bol vlani úspešný, a preto pokračuje aj tento rok. Michaela Matušková z kancelárie ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy informovala, že do augusta by malo podľa predpokladov prejsť programom minimálne 20 obcí. Jeho cieľom je spomalenie nežiaduceho množenia psov najmä u skupín obyvateľstva s nízkym sociálno-ekonomickým zázemím. Tieto psy sa často vyskytujú vo svorkách a predstavujú riziko pre obyvateľov a návštevníkov.
