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Tulčík zdôvodňuje neprijatie prvákov z Malého Slivníka kapacitou
Starosta obce Peter Kopčák tvrdí, že obec nemá s Malým Slivníkom spoločný školský obvod.
Autor TASR
Tulčík 13. novembra (TASR) - Obec Tulčík zdôvodňuje neprijatie prvákov z Malého Slivníka nedostatočnou kapacitou tamojšej základnej školy s materskou školou. Rovnaký dôvod uvádza aj riaditeľ školy Martin Klempay. Reagujú tak na stanovisko ministerstva školstva, ktoré sa pre postup škôl v Tulčíku a Záhradnom v okrese Prešov obrátilo na Generálnu prokuratúru SR.
Starosta obce Peter Kopčák tvrdí, že obec nemá s Malým Slivníkom spoločný školský obvod. Podľa neho Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Prešove síce určil verejný školský obvod opatrením z 27. marca 2026, obecné zastupiteľstvo však toto opatrenie 31. marca zákonným spôsobom zmenilo tak, že z neho vypustilo tulčícku školu. Určený školský obvod podľa starostu mení aj platné všeobecne záväzné nariadenie obce z 25. mája. Protestu prokurátora zastupiteľstvo 9. októbra nevyhovelo. „Uznesenie je teda platné,“ uviedol Kopčák.
Riaditeľ školy uviedol, že žiadne dieťa z osady Furmanec v Malom Slivníku školu nenavštevuje a osada nikdy nebola v jej školskom obvode. „Nemáme kapacity na prijatie ďalších žiakov do prvého ročníka,“ uviedol Klempay. „Počkáme si na konkrétny prípis a podľa toho budeme reagovať, zatiaľ nevidíme absolútne nič, v čom by sme mali porušiť svoje povinnosti,“ reagoval Klempay na tvrdenie rezortu o závažnom porušení povinností.
Riaditeľ pripomenul aj stretnutie s matkami detí z osady, ktoré sa v škole uskutočnilo 7. októbra za účasti predstaviteľov obce, školy, RÚŠS a ministerstva. „Vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére sme s rodičmi podebatovali a zopakovali sme im, že ich deti nemôžeme prijať z kapacitných dôvodov. Nikto z RÚŠS či z ministerstva školstva na tomto stretnutí naše argumenty nerozporoval, nespochybnil, nevyvrátil. Ďalšie možnosti sú na strane štátu, resp. (už novozvolených) predstaviteľov samosprávy v Malom Slivníku,“ priblížil Klempay.
Ako riešenie Kopčák navrhuje využiť v prvom rade školu v obci Terňa, kde je podľa informácií obce kapacita. Ďalšou možnosťou sú podľa neho priestory materskej školy, komunitného centra alebo dočasne kultúrneho domu v Malom Slivníku. Za potrebné považuje neodkladne začať v Malom Slivníku stavať novú školu, keďže je tam podľa neho viac ako 200 školopovinných detí a ich počet rastie. Pripomenul, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podľa neho už pred rokom verejne sľúbil všestrannú pomoc pri jej výstavbe, a pýta sa, aký je výsledok.
Ministerstvo školstva 5. novembra počas hodiny otázok v Národnej rade SR uviedlo, že školy v Tulčíku a Záhradnom neprijali prvákov z Malého Slivníka napriek tomu, že RÚŠS určil, že v nich majú plniť povinnú školskú dochádzku. Rezort vtedy uviedol, že regionálny úrad oznámi obciam závažné porušenie povinností riaditeľov. Obce budú mať potom 30 dní na ich odvolanie, inak im úrad uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur. Poslankyňa Ingrid Kosová (PS) vtedy upozornila, že 20 prvákov je stále doma a neučí sa.
Starosta obce Peter Kopčák tvrdí, že obec nemá s Malým Slivníkom spoločný školský obvod. Podľa neho Regionálny úrad školskej správy (RÚŠS) v Prešove síce určil verejný školský obvod opatrením z 27. marca 2026, obecné zastupiteľstvo však toto opatrenie 31. marca zákonným spôsobom zmenilo tak, že z neho vypustilo tulčícku školu. Určený školský obvod podľa starostu mení aj platné všeobecne záväzné nariadenie obce z 25. mája. Protestu prokurátora zastupiteľstvo 9. októbra nevyhovelo. „Uznesenie je teda platné,“ uviedol Kopčák.
Riaditeľ školy uviedol, že žiadne dieťa z osady Furmanec v Malom Slivníku školu nenavštevuje a osada nikdy nebola v jej školskom obvode. „Nemáme kapacity na prijatie ďalších žiakov do prvého ročníka,“ uviedol Klempay. „Počkáme si na konkrétny prípis a podľa toho budeme reagovať, zatiaľ nevidíme absolútne nič, v čom by sme mali porušiť svoje povinnosti,“ reagoval Klempay na tvrdenie rezortu o závažnom porušení povinností.
Riaditeľ pripomenul aj stretnutie s matkami detí z osady, ktoré sa v škole uskutočnilo 7. októbra za účasti predstaviteľov obce, školy, RÚŠS a ministerstva. „Vo veľmi priateľskej a otvorenej atmosfére sme s rodičmi podebatovali a zopakovali sme im, že ich deti nemôžeme prijať z kapacitných dôvodov. Nikto z RÚŠS či z ministerstva školstva na tomto stretnutí naše argumenty nerozporoval, nespochybnil, nevyvrátil. Ďalšie možnosti sú na strane štátu, resp. (už novozvolených) predstaviteľov samosprávy v Malom Slivníku,“ priblížil Klempay.
Ako riešenie Kopčák navrhuje využiť v prvom rade školu v obci Terňa, kde je podľa informácií obce kapacita. Ďalšou možnosťou sú podľa neho priestory materskej školy, komunitného centra alebo dočasne kultúrneho domu v Malom Slivníku. Za potrebné považuje neodkladne začať v Malom Slivníku stavať novú školu, keďže je tam podľa neho viac ako 200 školopovinných detí a ich počet rastie. Pripomenul, že minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) podľa neho už pred rokom verejne sľúbil všestrannú pomoc pri jej výstavbe, a pýta sa, aký je výsledok.
Ministerstvo školstva 5. novembra počas hodiny otázok v Národnej rade SR uviedlo, že školy v Tulčíku a Záhradnom neprijali prvákov z Malého Slivníka napriek tomu, že RÚŠS určil, že v nich majú plniť povinnú školskú dochádzku. Rezort vtedy uviedol, že regionálny úrad oznámi obciam závažné porušenie povinností riaditeľov. Obce budú mať potom 30 dní na ich odvolanie, inak im úrad uloží pokutu od 1000 do 15.000 eur. Poslankyňa Ingrid Kosová (PS) vtedy upozornila, že 20 prvákov je stále doma a neučí sa.