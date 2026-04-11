< sekcia Regióny
Tulipánový pochod v Levoči má zvýšiť povedomie o Parkinsonovej chorobe
Autor TASR
Levoča 11. apríla (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby sa v sobotu v Levoči koná Tulipánový pochod. Organizátorom podujatia je Spoločnosť Parkinson Slovensko a jeho predsedníčka Viera Adamová pre TASR potvrdila, že cieľom je zvýšiť povedomie o tejto chorobe a zároveň podporiť pacientov a ich rodiny. Červený tulipán je symbolom nádeje, podpory a boja proti tomuto ochoreniu.
Program sa začal ráno svätou omšou za zdravie a požehnanie účastníkov. Nasledovať bude slávnostný začiatok o 10.00 h v historickom centre mesta. Súčasťou podujatia sú aj odborné prednášky pre pacientov o nových liečebných postupoch, logopédii a význame kognitívneho tréningu či fyzioterapia. Samotný pochod sa začne o 14.00 h od sochy Ľudovíta Štúra k fontáne „Dobročinnosti“, okolo ktorej účastníci vytvoria živú reťaz. Program uzatvorí v mestskom divadle koncert Marcely Laiferovej a Petra Stašáka.
Adamová dodala, že osvetové podujatie je zamerané na vyjadrenie solidarity s ľuďmi trpiacimi Parkinsonovou chorobou. Už niekoľko rokov po sebe ho organizujú v rôznych regiónoch Slovenska, vlani sa akcia konala v Piešťanoch a na budúci rok ju bude hostiť Martin. Organizuje sa pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby. Ten pripadá na 11. apríl, teda deň narodenia Jamesa Parkinsona, britského lekára, ktorý chorobu v roku 1817 prvýkrát opísal.
„Cieľom je osveta, chceme priblížiť túto chorobu, ktorá už nie je výnimočná, pretože v súčasnosti ňou trpí už 22.000 ľudí. Tento počet neustále stúpa a žiaľ klesá veková kategória. Kedysi šlo o chorobu starých ľudí, v súčasnosti zvykne byť diagnostikovaná aj pacientom mladším ako 40 rokov,“ upozornila Adamová.
