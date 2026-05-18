Tunel Bôrik na D1 čakajú nočné uzávery, dopravu presmerujú
Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - Na diaľnici D1 v úseku Mengusovce - Poprad-západ vrátane tunela Bôrik bude v druhej polovici mája počas nočných hodín prebiehať úplná uzávera z dôvodu pravidelnej údržby tunela. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že doprava bude presmerovaná po obchádzkovej trase.
Nočné uzávery sa uskutočnia v termínoch od pondelka do 22. mája a následne 25. a 26. mája. Ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu bude uzatvorená od 20.00 do 5.30 h nasledujúceho dňa. Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude počas väčšiny termínov uzatvorená od 20.30 do 5.30 h, výnimkou bude 25. máj, keď sa uzávera začne už o 20.00 h.
„Obchádzková trasa povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 odklonom cez mesto Svit do diaľničnej križovatky Poprad-západ,“ doplnila hovorkyňa.
