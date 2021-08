Tunel Bôrik na D1 dočasne uzavrú aj v smere na Žilinu

Poprad 3. júla (TASR) - Z dôvodu vykonania funkčných skúšok technológie tunela Bôrik bude v stredu (4. 7.) od polnoci do 4.00 h uzatvorená aj ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. Mesto Svit o tom informuje na svojej webstránke.



Obchádzková trasa v uvedenom čase povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.



Tunel Bôrik na diaľnici D1 je v smere na Prešov uzavretý od pondelka (26. 7.). Úplná uzávera potrvá do stredy do 7.00 h. Rovnako je uzavretá i časť diaľnice. Dôvodom je obnova ochranného náteru sekundárneho ostenia tunela, ktorá má prispieť k zlepšeniu svetelných podmienok v tuneli. Obchádzková trasa vedie rovnako po trase od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste prvej triedy I/18 odklonom cez mesto Svit.