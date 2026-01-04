Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tunel Branisko je pre nehodu neprejazdný

Na archívnej snímke z 1. mája 2021 vchod do únikovej chodby z vozovky tunela Branisko. Foto: TASR - Milan Kapusta

Zelená vlna STVR informuje, že pre nehodu na severnej D1 v tuneli Branisko je úsek dočasne neprejazdný v oboch smeroch a obchádzka vedie cez horský priechod.

Autor TASR
Prešov 4. januára (TASR) - Tunel Branisko je aktuálne z dôvodu nehody uzavretý. Pre TASR to potvrdila prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

Spresnila, že ide o nehodu dvoch osobných áut. „Tunel je do odstránenia vozidiel neprejazdný, k zraneniam nedošlo,“ dodala.

