Tunel Branisko je výnimočne otvorený pre návštevníkov

Korytné 7. mája (TASR) - Najdlhší diaľničný tunel na Slovensku môžu v nedeľu popoludní počas jeho jarnej údržby bližšie spoznať záujemcovia z radov verejnosti. Deň otvoreného tunela Branisko sa koná v priestoroch jeho západného portálu od 13.00 do 17.00 h.



Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala o tom, že údržbové a servisné práce v tuneli Branisko prispôsobila tak, aby návštevníci mohli nazrieť do prvých 700 metrov, zažiť jedinečné prehliadky a exkluzívne miesta bežne nedostupné a neviditeľné. Vo zvyšnom priestore budú prebiehať údržbové práce v neobmedzenom režime.



"V prvých 700 metroch tunela Branisko čaká na všetkých bohatý program - exkurzia v tuneli, komentovaná prehliadka technológií, prechod únikovou štôlňou, vstup do technickej budovy, prehliadka tunelovej ventilácie či exkluzívny vstup do medzistropu," uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková. Súčasťou programu sú aj informácie, ako predchádzať nebezpečným a kolíznym situáciám v tuneli, ako aj o tom, ako prebieha údržba.



Polícia upozornila, že príjazd vozidiel bude cez areál NDS-stredisko údržby Beharovce priamo na uzavretú časť diaľnice D1 vedúcu k západnému portálu tunela, kde budú vozidlá parkovať. Ďalšie vozidlá môžu byť odstavené v obci Korytné, odkiaľ sa bude dať pešo dostať na miesto akcie.



Tunel Branisko sa nachádza medzi obcami Beharovce a Fričovce na rozhraní Levočského a Prešovského okresu.