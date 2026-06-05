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Tunel Branisko uzavreli pre zrážku osobného auta s kamiónom

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Na snímke vchod do tunela Branisko. Foto: FB/Polícia SR - Prešovský kraj

Na mieste prebieha zber uniknutých prevádzkových kvapalín.

Autor TASR
,aktualizované 
Prešov 5. júna (TASR) - Tunel Branisko na diaľnici D1 je aktuálne neprejazdný. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa zrazilo osobné vozidlo s kamiónom. Pre TASR to uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Pri nehode sa podľa doterajších informácií nikto nezranil. Na mieste prebieha zber uniknutých prevádzkových kvapalín. Ako uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, polícia nehodu dokumentuje.
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