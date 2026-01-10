Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tunel Branisko v smere z Prešova do Popradu je uzavretý

Na archívnej snímke z 1. mája 2021 vchod do únikovej chodby z vozovky tunela Branisko. Foto: TASR - Milan Kapusta

Premávka je v tomto úseku odklonená cez horský priechod Branisko.

Autor TASR
Prešov 10. januára (TASR) - Tunel Branisko na diaľnici D1 v smere z Prešova do Popradu je aktuálne uzavretý. Dôvodom je dokumentovanie udalosti v cestnej premávke. Informovala o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Premávka je v tomto úseku odklonená cez horský priechod Branisko. „Žiadame vodičov o zvýšenú opatrnosť a trpezlivosť,“ dodala polícia.
.

