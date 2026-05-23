Tunel Sitina bude v noci uzavretý, otvoria ho v nedeľu doobeda

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Tunel Sitina na diaľnici D2 bude od sobotnej 22. hodiny do nedele (24. 5.) zatvorený. Dôvodom je pravidelná údržba tunela. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Tunel má byť otvorený v nedeľu okolo 10.00 h. Polícia žiada vodičov, aby využili alternatívne trasy.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala, že následne sa v rovnakom režime uskutoční pokračovanie údržbových prác aj ďalší víkend. Konkrétne v noci z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a zo soboty na nedeľu (31. 5.) do ranných hodín. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel podľa NDS dôkladne vyčistí.
