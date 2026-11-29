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VODIČI POZOR: Tunel Sitina je pre údržbu do pondelka uzatvorený
Dopravné obmedzenia sú naplánované do pondelka do 4.30 h.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Tunel Sitina na diaľnici D2 je pre údržbu a modernizáciu do pondelkového (30. 11.) rána uzatvorený. Obchádzková trasa vedie cez križovatku Patrónka. Informujú o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) i Zelená vlna.
Dopravné obmedzenia sú naplánované do pondelka do 4.30 h.
Dopravné obmedzenia sú naplánované do pondelka do 4.30 h.