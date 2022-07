Tunel Sitina je smerom do Bratislavy pre dopravnú nehodu uzavretý

Bratislava 26. júla (TASR) - Bratislavský Tunel Sitina je smerom z Malaciek do Bratislavy uzavretý pre dopravnú nehodu dvoch áut a dvoch nákladných vozidiel. Vodičov na to upozorňuje bratislavská polícia na sociálnej sieti.



"Z dôvodu zrážky dvoch osobných motorových vozidiel a dvoch nákladných vozidiel v Tuneli Sitina je uvedený úsek diaľnice D2 v smere z Malaciek do Bratislavy uzavretý," informuje polícia. Žiada preto vodičov, aby použili alternatívne trasy a rešpektovali pokyny policajtov.