< sekcia Regióny
Tunel Višňové je pre nehodu v smere z Martina uzavretý
Ako upresnila polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, k dopravnej nehode došlo približne 70 metrov pred koncom tunela, pričom blokované zostali oba jazdné pruhy smerom do Žiliny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žilina 10. júla (TASR) - Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je v piatok večer v smere od Martina uzavretý. Dôvodom je dopravná nehoda v tuneli. Informovala o tom Zelená vlna STVR.
Ako upresnila polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, k dopravnej nehode došlo približne 70 metrov pred koncom tunela, pričom blokované zostali oba jazdné pruhy smerom do Žiliny. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
Ako upresnila polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, k dopravnej nehode došlo približne 70 metrov pred koncom tunela, pričom blokované zostali oba jazdné pruhy smerom do Žiliny. Obchádzková trasa pri uzatvorenom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.