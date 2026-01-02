< sekcia Regióny
Tunel Višňové je pre zrážku štyroch áut v smere na Martin neprejazdný
Zelená vlna STVR zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny.
Autor TASR
Višňové 2. januára (TASR) - Na diaľnici D1 v tuneli Višňové v smere na mesto Martin došlo v piatok podvečer k dopravnej nehode štyroch áut, úsek je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.
