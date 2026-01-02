Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tunel Višňové je pre zrážku štyroch áut v smere na Martin neprejazdný

Na snímke informácia o rýchlostnom obmedzení v tuneli Višňové. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zelená vlna STVR zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny.

Autor TASR
Višňové 2. januára (TASR) - Na diaľnici D1 v tuneli Višňové v smere na mesto Martin došlo v piatok podvečer k dopravnej nehode štyroch áut, úsek je neprejazdný. Informuje o tom Zelená vlna STVR.

Zároveň upozorňuje vodičov na dobrzďovanie do kolóny.
