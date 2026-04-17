Višňové na 30 minút uzavrela neplánovaná oprava kamerového systému
Tunel bol uzavretý v oboch smeroch v piatok okolo poludnia.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 17. apríla (TASR) - Piatková poludňajšia uzávera tunela Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala trvala 30 minút. Pre TASR to uviedol odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti.
Tunel bol uzavretý v oboch smeroch v piatok okolo poludnia. „Dôvodom uzávery bola neplánovaná oprava kamerového systému. Aktuálne je už tunel v oboch smeroch prejazdný,“ vysvetlili diaľničiari.
