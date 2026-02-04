< sekcia Regióny
Tunelom Višňové denne prejde priemerne 20.000 vozidiel
Najviac áut namerali diaľničiari v piatok 23. januára, keď tunelom prešlo vyše 23.000 vozidiel.
Autor TASR
Žilina 4. februára (TASR) - Počas januára prešlo novootvoreným úsekom diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou Skalou 600.000 vozidiel. Informoval o tom minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). Podľa jeho slov tunel Višňové využívajú motoristi vo veľmi intenzívnej miere a denne ním prejde v priemere 20.000 vozidiel.
Najviac áut namerali diaľničiari v piatok 23. januára, keď tunelom prešlo vyše 23.000 vozidiel. „Už prvý mesiac od otvorenia ukazuje, ako veľmi tunel pomohol doprave nielen v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia svoj čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ uviedol Ráž.
V súčasnosti sú dopravné intenzity v tuneli Višňové približne na úrovni pôvodných prognóz, ktoré odhadovali priemernú dennú premávku v tuneli na úrovni 20.000 vozidiel, z čoho takmer 3000 tvoria nákladné vozidlá. „Keďže v januári je frekvencia áut v krajine nižšia, tak čakám, že to bude v ďalších mesiacoch asi už len rásť,“ poznamenal minister dopravy.
Podľa jeho slov otvorenie tunela Višňové významne pomohlo upokojeniu dopravy predovšetkým v krajskom meste Žilina. „Doprava je tu oveľa plynulejšia, zmizli nám tu nekonečné kolóny a rovnako sa už nestojí pod naším známym Strečnom,“ dodal Ráž.
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Do užívania ho Národná diaľničná spoločnosť odovzdala 22. decembra 2025.
Najviac áut namerali diaľničiari v piatok 23. januára, keď tunelom prešlo vyše 23.000 vozidiel. „Už prvý mesiac od otvorenia ukazuje, ako veľmi tunel pomohol doprave nielen v tomto regióne, ale aj pri tranzite naprieč Slovenskom. Som rád, že ľudia už nemárnia svoj čas v kolónach a namiesto nich sa bezpečne a pohodlne vezú novým úsekom,“ uviedol Ráž.
V súčasnosti sú dopravné intenzity v tuneli Višňové približne na úrovni pôvodných prognóz, ktoré odhadovali priemernú dennú premávku v tuneli na úrovni 20.000 vozidiel, z čoho takmer 3000 tvoria nákladné vozidlá. „Keďže v januári je frekvencia áut v krajine nižšia, tak čakám, že to bude v ďalších mesiacoch asi už len rásť,“ poznamenal minister dopravy.
Podľa jeho slov otvorenie tunela Višňové významne pomohlo upokojeniu dopravy predovšetkým v krajskom meste Žilina. „Doprava je tu oveľa plynulejšia, zmizli nám tu nekonečné kolóny a rovnako sa už nestojí pod naším známym Strečnom,“ dodal Ráž.
Tunel Višňové má celkovú dĺžku 7,5 kilometra a ide o najdlhší tunel na Slovensku. Celý diaľničný úsek D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela má 13,5 kilometra. Do užívania ho Národná diaľničná spoločnosť odovzdala 22. decembra 2025.