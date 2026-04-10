Piatok 10. apríl 2026
Tunely Žilina a Ovčiarsko na diaľnici D1 zostanú cez víkend uzatvorené

Ilustračné foto. Foto: TASR

Autor TASR
Žilina 10. apríla (TASR) - Tunely Žilina a Ovčiarsko na diaľničnom úseku D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka zostanú počas nadchádzajúceho víkendu pre jarnú údržbu uzatvorené. Ako informoval odbor mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), diaľničný úsek vrátane tunelov uzatvoria v piatok o 19.00 h a opätovne otvoria v nedeľu (12. 4.) o 16.00 h.

Víkendovej uzávere predchádzali tento týždeň dve nočné uzávery počas pracovných dní, keď diaľničiari vykonali prvé servisné práce. Údržba je zameraná na čistenie vnútorných priestorov vrátane stien, chodníkov a odvodňovacích systémov. Súbežne budú vykonané odborné kontroly, testovanie a servis technických zariadení, osvetlenia, bezpečnostných prvkov a systémov požiarnej ochrany, aby sa overila ich spoľahlivá prevádzka.

Údržba sa nezaobíde bez úplnej uzávery tunelov. „Všetka doprava v smere Bratislava - Prešov bude presmerovaná v križovatke uzol Žilina na diaľnicu D3, následne na cesty I/61, I/60, I/64 a na diaľničný privádzač Žilina smerom do tunela Višňové,“ priblížili diaľničiari.

Motoristi v opačnom smere budú za tunelom Višňové odklonení v križovatke D1 Lietavská Lúčka a budú pokračovať po ceste I/64 cez mesto Žilina s pripojením sa na diaľnicu v križovatke D3 Žilina - Strážov v smere do Bratislavy.
