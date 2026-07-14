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Tuningový zraz v Komárove: Polícia odhalila 14 priestupkov
Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície.
Autor TASR
Komárno 14. júla (TASR) - Celkovo 14 priestupkov v doprave odhalili policajti počas dopravnej akcie v Komárne. Uskutočnila sa počas uplynulého víkendu a zameraná bola predovšetkým na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky účastníkmi tuningového zrazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície. Najčastejším odhaleným priestupkom v doprave bolo prekročenie rýchlosti jazdy. K ďalším priestupkom patrilo nepoužitie bezpečnostného pásu, zlý technický stav a porušenie povinnosti vodiča, potvrdila polícia. Počas kontroly bolo u vodičov vykonaných 40 dychových skúšok. Všetky boli s negatívnym výsledkom.
Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície. Najčastejším odhaleným priestupkom v doprave bolo prekročenie rýchlosti jazdy. K ďalším priestupkom patrilo nepoužitie bezpečnostného pásu, zlý technický stav a porušenie povinnosti vodiča, potvrdila polícia. Počas kontroly bolo u vodičov vykonaných 40 dychových skúšok. Všetky boli s negatívnym výsledkom.