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Tuningový zraz v Komárove: Polícia odhalila 14 priestupkov

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Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície.

Autor TASR
Komárno 14. júla (TASR) - Celkovo 14 priestupkov v doprave odhalili policajti počas dopravnej akcie v Komárne. Uskutočnila sa počas uplynulého víkendu a zameraná bola predovšetkým na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky účastníkmi tuningového zrazu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Do spoločného výkonu služby bolo zaradených celkovo 14 príslušníkov polície. Najčastejším odhaleným priestupkom v doprave bolo prekročenie rýchlosti jazdy. K ďalším priestupkom patrilo nepoužitie bezpečnostného pásu, zlý technický stav a porušenie povinnosti vodiča, potvrdila polícia. Počas kontroly bolo u vodičov vykonaných 40 dychových skúšok. Všetky boli s negatívnym výsledkom.


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