Turbus v Banskej Bystrici odštartuje svoju 11. sezónu
Prvý odchod Turbusu v aktuálnej turistickej sezóne bude na Sviatok práce z parkoviska Mičinská v Banskej Bystrici o 8.40 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Obľúbená turistická linka Turbus, ktorá spája centrum Banskej Bystrice s Kráľovou studňou a turistom otvára brány Národného parku Veľká Fatra, odštartuje 11. sezónu 1. mája. Turbus bude premávať pravidelne počas víkendov a sviatkov až do 1. novembra. TASR o tom v piatok informovala Terézia Krajčová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko.
„Hoci je Turbus dnes neodmysliteľnou súčasťou turistickej sezóny, jeho vznik sa viaže k emotívnemu príbehu. Všetko sa začalo 25. októbra 2014 počas spomienkového stretnutia pri kríži na Kráľovej studni. Pre zabezpečenie tohto podujatia zorganizoval Dušan Kováč historicky prvý hromadný vývoz. Vtedy skrsla myšlienka, čo keby sme sem zaviedli pravidelnú linku,“ priblížila Krajčová s tým, že od roku 2015 sa sen stal skutočnosťou.
Popularita linky, ktorá turistov vyváža pod vrchol Krížnej, stále rastie. Od roku 2019 previezol Turbus 7416 osôb. „Tento koncept podporuje myšlienku udržateľného turizmu, minimalizuje ekologickú záťaž národného parku od stoviek individuálnych vozidiel a prináša jasnú pridanú hodnotu pre každého cestovateľa, ktorý hľadá komfort a zároveň túži po autentickom kontakte s prírodou,“ zdôraznil riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
Podľa OOCR pre cestujúcich nie je lákadlom len národný park, ale cesta samotná. Turbus zdoláva náročný horský terén, čo je pre pasažierov zážitkom.
