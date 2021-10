Turčianska galéria vyhlásila otvorenú výzvu pre výstavné projekty

Martin 11. októbra (TASR) - Turčianska galéria (TG) v Martine vyhlásila otvorenú výzvu pre výstavné projekty profesionálnych slovenských i zahraničných autorov a kurátorov všetkých vekových kategórií. Cieľom výzvy je podporiť súčasné vizuálne umenie a poskytnúť priestor galérie na prezentáciu originálnych tém v najrôznejších formách a médiách výtvarného umenia.



Podľa informácií galérie sa môžu do výzvy zapojiť do 30. októbra 2021 samostatné aj kolektívne výstavné projekty. "Hlavnou podmienkou je, aby mal každý projekt kurátorku alebo kurátora. Projekty bude posudzovať galerijná rada TG a o ich schválení bude uchádzačov informovať do konca novembra 2021," informovala galéria.



Vybrané projekty sa stanú predmetom žiadostí na Fond na podporu umenia. "V závislosti od výšky dotácie poskytne TG potrebné materiálne a finančné zabezpečenie na organizáciu výstavy, tlačových materiálov či organizáciu sprievodných podujatí. V prípade nezískania dotácie TG garantuje zabezpečiť prevoz a poistenie diel, PR (grafické spracovanie propagačných materiálov, tlač plagátov na potreby galérie), výstavný priestor na čas realizácie projektu (tri miestnosti), technické vybavenie, asistenciu pri inštalácii výstavy a autorský honorár do výšky 200 eur," uviedla galéria.



Žiadosť o zaradenie projektu do výstavného plánu TG musí obsahovať životopisy a prehľad zrealizovaných projektov, koncepciu výstavy a ideový rámec, portfólio autoriek a autorov, prípadne obrazovú prílohu reflektujúcu na ich tvorbu, technické požiadavky a odhadovaný rozpočet projektu. Prihlasovací formulár nájdu záujemcovia na stránke TG. Vyplnený formulár s prílohami môžu zaslať elektronicky na adresu turcianskagaleria@vuczilina.sk, dodala galéria.