Turčianske samosprávy nesúhlasia s prípravou zonácie NP Veľká Fatra

Martin 17. apríla (TASR) - Turčianske samosprávy nesúhlasia so spôsobom prípravy zonácie Národného parku (NP) Veľká Fatra, zmeny hraníc ochranného pásma a Návrhu programu starostlivosti o NP na roky 2023-2052. Na pondelkovom prerokovaní zámeru v Martine o tom kompetentných informoval starosta Podhradia Miroslav Jánošík a zástupcovia samospráv po jeho úvodnom vystúpení odišli.



Projekt pripravili kompetentní podľa Jánošíka bez prerokovania s obcami a hospodáriacimi subjektmi na území NP. "Považujeme to za diskriminačné. Dávali sme pripomienky podľa toho, ako bol zverejnený program aj zonácia. Predpokladali sme, že budeme mať odpoveď, budeme sa vedieť pripraviť a komunikovať. Žiaľ, nikto nám nič nepovedal. My sem prídeme a nebudeme schopní reagovať hneď. Podľa nás to nie je správne," povedal.



Riaditeľa Správy NP Veľká Fatra Eduarda Apfela reakcia zástupcov samospráv prekvapila. Podotkol, že na prerokovaní mohli prekonzultovať jednotlivé pripomienky a zapracovať ich názory. "Z môjho pohľadu nevyužili šancu sa o tom porozprávať. Pripomienok bolo zhruba 550. Čiže obrovské množstvo dát, ktoré sme museli spracovať. Mesiac sme na tom intenzívne pracovali a teraz sa mali dozvedieť naše odpovede. Je fakt, že sme im odpovede neposlali. Ale dnes bol na to priestor. Požiadavky jednotlivých obcí sú skoro identické. Čiže keby počkali, tak by sme im to povedali. Žiaľ, nepočkali," skonštatoval.



Podotkol, že v pondelok sa prerokoval zámer a nie finálna verzia projektu. "Starostovia, ktorí majú záujem komunikovať a zahrnúť do materiálu svoje názory, sa môžu ozvať v rámci pripomienkového konania. Proces sa nekončí. Aj keď sa skončí pripomienkovanie, čo plánujeme do konca apríla, materiál ide na ministerstvo životného prostredia na interné pripomienkové konanie. Potom ide na medzirezortné pripomienkové konanie. A to bude trvať zhruba dva mesiace. Čiže ešte tri mesiace sa o tom dá diskutovať," uviedol riaditeľ NP.



Mesto Martin sa podľa primátora Jána Danka pridalo k názorom starostov a primátorov miest v NP Veľká Fatra. "Podporili sme stanoviská primátorov Ružomberka aj Banskej Bystrice. Pretože si myslíme, že prvé informácie o rozsahu rozšírenia ďalších pásiem NP sa neprerokovali s dotknutými obcami. V žiadnom prípade to netreba chápať tak, že sme proti NP. My sme šťastní, že tu je. Len si myslím, že zonácia sa urobila troška megalomansky. Treba o nej ďalej diskutovať a dať ju do hraníc, ktoré budú únosné pre obidve strany," dodal.