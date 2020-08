Turčianske Teplice budú mať po novom dve školy namiesto troch

Turčianske Teplice 24. augusta (TASR) - Dvojica základných škôl s materskou školou (ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turčianske Teplice ku koncu letných prázdnin zanikne. K zmene organizácie v štruktúre škôl, v rámci ktorej bude mať mesto dve školy namiesto troch, samospráva pristúpila z dôvodu úspory finančných prostriedkov, zároveň reaguje na demografický vývoj. Rozhodnutie jednohlasne odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní minulý týždeň.



Zmenu organizačnej štruktúry škôl na území mesta schválili mestskí poslanci ešte vlani v máji. "Spojená škola Horné Rakovce, ktorá má do konca augusta dve organizačné zložky, gymnázium a ZŠ s materskou školou, sa zmení tak, že od 1. septembra sa do tejto školy zaradí ZŠ s MŠ Školská so všetkými jej súčasťami a bude tvoriť jednu z dvoch organizačných zložiek. ZŠ s MŠ Horné Rakovce sa zmenou v sieti stane elokovaným pracoviskom ZŠ s MŠ. A teda už nebude organizačnou zložkou spojenej školy, ale bude jej súčasťou," priblížila referentka školského úradu Věra Brhelová.



Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR podľa nej rozhodlo o vyradení ZŠ s MŠ Školská a ZŠ s MŠ Horné Rakovce zo siete škôl a školských zariadení koncom júna tohto roka. "Zmysel tohto rozhodnutia bol aj v tom, že z troch škôl budeme mať dve. Priamo na území mesta bude jedna - spojená škola - a v časti Diviaky bude ZŠ s MŠ s prvým až štvrtým ročníkom. ZŠ s MŠ Školská bude po novom organizačnou zložkou Spojenej školy Horné Rakovce. Nástupníckou organizáciou ZŠ s MŠ bude elokované pracovisko, ktoré sa rozdelí na ZŠ a MŠ," ozrejmila.



Zmena organizačnej štruktúry v sieti škôl sa prejaví postupným znížením počtu tried a nárastom žiakov v nich, ako i znížením počtu zamestnancov, čo by malo zabezpečiť mestu finančnú úsporu. "Priniesť by to malo efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov, aby sme sa zbavili aj strašiaka v podobe dohodovacích konaní, ktoré máme každý rok. Musí byť však garantované dodržiavanie tých parametrov, ktoré sme prijali," dodala Brhelová.