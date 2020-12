Turčianske Teplice chcú hospodáriť s rozpočtom 8,14 milióna eur

Turčianske Teplice 11. decembra (TASR) - Kúpeľné mesto Turčianske Teplice plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške približne 8,14 milióna eur. Prijať chce i úver, ktorým bude financovať kapitálové výdavky. Návrh rozpočtu na rok 2021 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok (10. 12.).



"Mesto by malo v budúcom roku získať na podielovej dani 2.758.544 eur, keďže ide o prognózu, ktorá sa nemusí naplniť, vytvárame na podielovej dani rezervu vo výške 100.000 eur, čiže v rozpočte sme naplánovali príjem z tejto dane o 100.000 eur nižší," priblížila na rokovaní Laura Porubská z ekonomického oddelenia Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach.



Samospráva podľa nej pri dani z ubytovania ďalej zohľadnila stav v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a príjem z nej naplánovala v rovnakej výške ako v tomto roku, keď už platili protipandemické opatrenia. Mesto by malo získať i 19.000 eur z parkovacieho systému. Kapitálové príjmy samospráva nenaplánovala.



Samospráva plánuje v budúcom roku investovať zdroje do opravy miestnych komunikácií, na tento účel naplánovala v rámci kapitálových výdavkov 950.000 eur. Investíciu chce financovať z úveru. Zabezpečiť plánuje i prvú etapu rekonštrukcie divadelnej sály kultúrneho domu za 250.000 eur, investíciu preniesla z tohto roka. Na Hájskej ulici chce vybudovať za 30.000 eur mestskú tržnicu. "Z fondu opráv plánujeme zapojiť 33.808 eur na opravy v bytových domoch," doplnila Porubská.



Celkové príjmy mesta by mali v budúcom roku dosiahnuť 8.147.307 eur, na rovnakú výšku naplánovala samospráva i celkové výdavky. Mesto použije zo svojho rezervného fondu 72.157 eur na pokrytie schodku bežného rozpočtu.