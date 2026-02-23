< sekcia Regióny
Turčianske Teplice chcú zrekonštruovať strojovne ľadovej plochy
Investíciu chce financovať z Fondu na podporu športu.
Autor TASR
Turčianske Teplice 23. februára (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc plánuje zabezpečiť rekonštrukciu strojovne chladenia umelej ľadovej plochy. Investíciu chce financovať z Fondu na podporu športu. Predloženie žiadosti schválili mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní.
Mesto sa chce zapojiť do výzvy, ktorá je určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry. Vedúci oddelenia plánovania a rozvoja mesta Alexander Chvojka priblížil, že samospráva má záujem riešiť havarijnú situáciu umelej ľadovej plochy, ktorá nastala počas minuloročných Vianoc. Rekonštrukciu strojových zariadení mesto podľa neho zabezpečilo naposledy pred niekoľkými rokmi, rekonštrukcia sa robila v troch samostatných etapách, vrátane strojovne chladenia. „Zariadenia už doslúžili, niektoré majú vek 47 rokov. To je samotný kompresor, ktorý je jedným z najdôležitejších komponentov tohto vybavenia,“ spomenul.
Minimálny podiel spolufinancovania v rámci výzvy fondu je nastavený vo výške 30 percent. „Aby sme mali šancu na väčší úspech, mesto navrhlo spolufinancovanie vo výške minimálne 40 percent z celkovej sumy oprávnených výdavkov projektu. Na financovaní by sa malo podieľať sumou 219.996,82 eura,“ doplnil Chvojka s tým, že presné náklady investície určí verejné obstarávanie.
