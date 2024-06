Turčianske Teplice ku koncu minulého roka dlžili 778.360 eur

Turčianske Teplice 20. júna (TASR) - Mesto Turčianske Teplice ku koncu minulého roka dlžilo 778.360 eur. Celková úverová zadlženosť mesta tak bola na úrovni 10,38 percenta. Vyplýva to zo záverečného účtu mesta za rok 2023, ktorý na svojom rokovaní vo štvrtok schválilo mestské zastupiteľstvo.



Úverová zaťaženosť sa v minulom roku znížila o 435.000 eur, podiel na tom malo i odpustenie splatenia návratnej finančnej pomoci od štátu.



Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 9.860.276,84 eura, jeho celkové výdavky boli na úrovni 8.825.982,49 eura. Na tvorbu rezervného fondu navrhlo použiť 638.589,09 eura a súčasne navrhlo previesť do rezervného fondu rozdiely z minulých rokov vo výške 9.462,40 eura. O zapojení časti prostriedkov z rezervného fondu vo výške 414.000 eur rozhodlo MsZ ešte na svojom februárovom rokovaní.



Samospráva i v minulom roku investovala zdroje do svojho majetku. Okrem iného dokončila rekonštrukciu sály kultúrneho domu z roku 2022 v hodnote viac ako 54.000 eur i rekonštrukciu chodníka na trojici ulíc vo výške viac ako 75.000 eur. Ďalšie prostriedky vyčlenila na spracovanie projektových dokumentácií. Z dotácií od Environmentálneho fondu vybudovala zberný dvor za približne 171.000 eur a zakúpila drvič na konáre v hodnote približne 30.000 eur.