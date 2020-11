Turčianske Teplice opäť ponúkajú pomoc pri nákupoch pre seniorov

Turčianske Teplice 3. novembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice opäť ponúka obyvateľom pomoc pri zabezpečení nákupov potravín či drogérie. Bezplatnú službu zriadilo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, poskytuje ju počas pracovných dní a určená je pre osamelých obyvateľov, ťažko zdravotne postihnutých, seniorov nad 65 rokov i ľudí v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. Informovala o tom samospráva na webe mesta.



Obyvatelia môžu od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 11.00 h na telefónom čísle 0905 486 913 nahlásiť, čo potrebujú nakúpiť. K realizácii nákupu je potrebné pripraviť si zoznam požadovaných vecí nákupu a približnú hotovosť. Pracovník mestského úradu im urobí nákup a v popoludňajších hodinách tovar rozdistribuuje. Pracovník sa legitimuje občianskym preukazom, pričom obyvatelia budú vopred informovaní, kto k nim príde.



"Mesto verí, že touto službou pomôže občanom, ktorí to najviac potrebujú. Zároveň upozorňujeme občanov, že túto pomoc neposkytujeme klientom opatrovateľskej služby z dôvodu, že ju už majú zabezpečenú," dodala samospráva.