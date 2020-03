Turčianske Teplice zabezpečujú nákupy pre miestnych seniorov

Turčianske Teplice 25. marca (TASR) - Mesto Turčianske Teplice začalo v uplynulom týždni so zabezpečovaním nákupov pre miestnych seniorov či osamelo žijúcich obyvateľov. Opatrením reaguje na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením nového koronavírusu. Informovala o tom radnica.



Nákupy zabezpečuje samospráva pre osamelých občanov, zdravotne ťažko postihnutých i seniorov nad 65 rokov. "Pre týchto občanov poskytujeme službu, ktorá spočíva v zabezpečení nákupu základných potravín, drogérie a podobne," spresnila radnica.



Obyvatelia, ktorí majú záujem o poskytnutie služby, môžu v čase od 8.00 h do 11.00 h na telefónom čísle 0905 486 913 nahlásiť, čo potrebujú nakúpiť. "Musia si pripraviť zoznam požadovaných vecí nákupu a približnú hotovosť. Pracovník mestského úradu urobí nákup a v popoludňajších hodinách tovar rozdistribuuje," priblížila radnica. Konkrétna osoba poskytujúca službu sa obyvateľovi legitimuje občianskym preukazom a radnica ho vopred informuje, kto k nemu príde.



"Mesto Turčianske Teplice verí, že touto službou zmierni v súčasnosti komplikovanú situáciu a pomôže občanom, ktorí to najviac potrebujú. Zároveň upozorňujeme občanov, že táto pomoc nebude poskytovaná klientom opatrovateľskej služby z dôvodu, že túto službu majú zabezpečenú," dodala radnica.