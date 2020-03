Mestskú knižnicu v Turčianskych Tepliciach presťahovali do školy

Turčianske Teplice 6. marca (TASR) - Turčianskoteplická mestská knižnica zmenila svoje sídlo. Z druhého poschodia mestského úradu ju presťahovali do budovy Spojenej školy v Horných Rakovciach. Po novom sa nachádza na prízemí Gymnázia Mikuláša Galandu a je tak prístupnejšia najmä pre starších občanov a žiakov školy. Informovala o tom TASR Viera Rusková z kancelárie primátora mesta.



"Nové priestory sme museli najskôr prispôsobiť potrebám knižnice. Na tento účel sme museli spojiť šatne a časť vestibulu. Po skončení stavebných úprav nás čakala najnáročnejšia časť, a to sťahovanie. S ním sme začali v novembri minulého roka a dokončili ho tento rok," načrtol vedúci oddelenia kultúry a športu mestského úradu Peter Prokša.



Počas tohto roka podľa neho plánuje radnica ešte malé investície do zariadenia knižnice. "Do čitárne zakúpime nové stoly a stoličky. Takisto chceme zabezpečiť modernizáciu nábytkového vybavenia pre pracovníčky knižnice," spresnil.



Náklady na presťahovanie knižnice dosiahli viac ako 10.500 eur, mesto ich hradilo zo svojho rozpočtu. V bývalých priestoroch knižnice vznikli nové kancelárske priestory pre zamestnancov mestského úradu, ktorí doposiaľ úradovali v budove okresného úradu.