Piatok 27. marec 2026
Turčianske Teplice obnovia detské ihrisko v Turčianskom Michale

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Autor TASR
Turčianske Teplice 27. marca (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc obnoví detské ihrisko v mestskej časti Turčiansky Michal. Nové prvky zakúpi z grantu, ktorý dostala od nadácie súkromnej spoločnosti. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Igor Hus.

Spresnil, že mesto prerobí za 34.000 eur detské ihrisko na Ulici Izidora Žiaka. „Všetko staré pôjde preč a prídu nové hojdačky, edukačný domček, kolotoč, lezecká stena, ktorá bude v rámci vežovej zostavy. Súčasťou projektu budú tiež lavičky pre rodičov či starých rodičov dozerajúcich na svoje ratolesti,“ priblížil Hus.

Nové ihrisko by podľa neho mohli deti využívať už začiatkom júna. Financie na jeho realizáciu získalo mesto od Nadácie Kia Slovakia.
