V Turčianskych Tepliciach je opäť možné využiť umelú ľadovú plochu

Turčianske Teplice 8. januára (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Turčianskych Teplíc môžu túto zimu opäť využiť možnosť športu na umelej ľadovej ploche. Verejné korčuľovanie sa tam koná každý deň v týždni. Informovala o tom samospráva na svojom webe.



"Športovisko sa nachádza Robotníckej ulici. Ide o otvorenú nezastrešenú ľadovú plochu, ktorá je v prevádzke počas zimných mesiacov," pripomenula radnica.



Verejné korčuľovanie je obyvateľom k dispozícii od pondelka do piatka od 9.00 h do 12.00 h, od 13.00 h do 16.00 h a od 18.00 h do 20.00 h. V sobotu a v nedeľu od 9.00 h do 12.00 h, od 13.00 h do 16.00 h a od 17.00 h do 19.00 h.



Plochu si môžu športovci aj objednať, teda rezervovať pre celé kolektívy. Spravujú ju Technické služby Turčianske Teplice.