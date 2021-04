Turčianske Teplice pripravili ku Dňu Zeme komunálnu kampaň

Turčianske Teplice 16. apríla (TASR) - Kúpeľné mesto Turčianske Teplice pripravilo pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.) komunálnu kampaň pod názvom Týždeň ochrany životného prostredia. Tento rok sa uskutoční od 19. do 23. apríla. Informoval o tom v piatok na sociálnej sieti primátor Igor Hus.



Kampaň je zameraná na skvalitnenie životného prostredia v meste a tiež na zvýšenie záujmu o jeho ochranu. "Pozývame všetkých k aktivitám, ktoré sú spojené so skrášlením nášho mesta, či už úpravou predzáhradiek, okolia sídlisk, vyzbieraním odpadkov v problémových lokalitách alebo v areáloch podnikov," vyzval Hus.



Do kampane sa podľa neho môžu zapojiť dobrovoľníci, bytové spoločenstvá, právnické osoby, podniky či verejné inštitúcie, ktorým samospráva poskytne pri aktivitách pomoc s dodaním vriec na odpad a následným odvozom vyzbieraných odpadkov. "Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí skrášliť naše kúpeľné mesto a pripraviť príjemné prostredie pre jeho návštevníkov," dodal Hus.