Turčianske Teplice plánujú hospodáriť s rozpočtom 8,8 mil. eur

Turčianske Teplice 12. decembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Jeho celkové príjmy by mali dosiahnuť 8.861.857 eur, výdavky si naplánovala samospráva v rovnakej výške. Pre financovanie výdavkov si musí zobrať úver, rovnako pristúpila k zrušeniu poukážkového systému. Návrh rozpočtu na rok 2023 schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Na rok 2023 mestu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladala výnos z podielovej dane vo výške 3.292.720 eur. Ďalšími vlastnými príjmami sú miestne dane a poplatok za komunálny odpad. Mesto v rámci kapitálových príjmov očakáva dotáciu vo výške 150.000 eur na zberný dvor, plánuje tiež predať pozemok," načrtla Laura Porubská z ekonomického oddelenia mestského úradu.



Vo finančných operáciách samospráva podľa nej zapojila financie z minulých období, ako je rezervný fond či fond opráv. "Na pokrytie neúmerného nárastu cien energií, navýšenie platov zamestnancov škôl a vo verejnej správe, ako i celkovej inflácie je mesto nútené prijať úver vo výške 533.000 eur," doplnila Porubská. Prijatie úveru mestu podľa nej umožňuje dočasne do 31. decembra 2023 novelizovaný zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, lebo za normálnych okolností môže čerpať úver len na krytie kapitálových výdavkov.



Viaceré ďalšie výdavky samospráva ponechala v budúcoročnom rozpočte v rovnakej výške ako v tomto roku, na kybernetickú bezpečnosť dá mesto o 100 percent viac ako v roku 2022. "Samospráva rovnako pristúpila k zrušeniu poukážkového systému, a to pre nárast výdavkov a finančnej náročnosti," ozrejmila ďalej Porubská.



Výdavky nižšie o dve percentá oproti tomuto roku vynaloží radnica podľa nej na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Menej financií pôjde i na program bývanie. Na údržbu miestnych komunikácií dá mesto v budúcom roku viac peňazí, rovnako vyššie výdavky plánuje i v programe školstva, kultúry, športu a prostredia pre život, v rámci ktorého eviduje výdavky za verejné osvetlenie vyššie o 155 percent.



"Kapitálové výdavky boli v predchádzajúcich rokoch rozsiahle, len v roku 2022 boli na úrovni 1,3 milióna eur, preto v roku 2023 sa aj z dôvodu energetickej krízy plánuje pokles kapitálových výdavkov na 260.011 eur. Plánujeme len minimálnu projektovú dokumentáciu, dokončenie kultúrneho domu, rozšírenie parkovacieho systému a realizáciu zberného dvora z Environmentálneho fondu," priblížila Porubská. Do finančných operácií mesto zapojilo splátky istín úverov.