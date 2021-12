Turčianske Teplice plánujú komplexnú rekonštrukciu domu kultúry

Turčianske Teplice 19. decembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice plánuje v budúcom roku zabezpečiť rekonštrukciu domu kultúry v centre. Na investičnú akciu vyčlenilo 580.000 eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na budúci rok, ktorý schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



Mesto plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy samosprávy by mali dosiahnuť 8.755.632 eur, rovnakú výšku majú mať i celkové výdavky.



Na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov vyčlenila samospráva viac ako 144.000 eur, na výstavbu komunikácií ďalších 100.000 eur a na rozšírenie parkovacích miest a automat 45.000 eur. Z dotácie chce mesto vybudovať inkluzívne detské ihrisko. Rovnako z dotácie chce zabezpečiť výstavbu telocvične pri Základnej škole Žarnovická v sume 250.000 eur.



Našetrené financie z predchádzajúcich rokov vo výške 1,442 milióna eur chce mesto použiť na pokrytie kapitálových výdavkov a splátky istín úverov.



"Rozpočet nie je dogma. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať cena energií, ako vysúťažíme investičné akcie. Pokiaľ budeme môcť a zostanú nám finančné prostriedky, pôjdeme aj do iných vecí. Pokryť však musíme minimálne energie, platy," skonštatoval primátor Igor Hus. Samospráva podľa neho chce s rozpočtom pracovať a upravovať ho.