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Turčianske Teplice plánujú otvoriť kúpalisko počas Dní mesta 2026
Kúpalisko Vieska disponuje 50-metrovým plaveckým bazénom, 20-metrovým detským bazénom, bufetom s posedením i oddychovou zónou s ležadlami a zeleňou.
Autor TASR
Turčianske Teplice 12. júna (TASR) - Mestské letné kúpalisko v Turčianskych Tepliciach plánujú otvoriť počas Dní mesta 2026, ktoré sa konajú od piatka do nedele (14. 6.). Ako pre TASR uviedol primátor mesta Igor Hus, pred sezónou na kúpalisku vykonali údržbu a prípravné práce, počas ktorých vymenili aj tri čerpadlá.
Kúpalisko Vieska disponuje 50-metrovým plaveckým bazénom, 20-metrovým detským bazénom, bufetom s posedením i oddychovou zónou s ležadlami a zeleňou. „Plavecký bazén slúži nielen na rekreačný oddych, ale aj na športové plávanie, máme tu triatlonový, cyklistický, plavecký oddiel,“ priblížil Hus.
Primátor doplnil, že samospráva má v pláne zrekonštruovať kúpalisko. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu, riešili sme procesy smerujúce k stavebnému povoleniu. Zatiaľ nemáme povolenie od Stredoslovenskej distribučnej, vzhľadom na to, že v Turčianskych Tepliciach nie je dostatočná kapacita siete elektrickej energie, takže toto nás brzdí. Verím, že sa nám to podarí, lebo kúpalisko jednoducho patrí do Turčianskych Teplíc,“ doplnil.
Mesto chce na prvú etapu komplexnej rekonštrukcie mestského kúpaliska, ktorej náklady sú na základe projektu vo výške viac ako 2,5 milióna eur, využiť úverové zdroje. „My máme schválený predúver, uvidíme, v akom rozsahu to bude. Čaká nás komplexná rekonštrukcia bazénového telesa, filtračných systémov, komplet celá výmena toho, čo je potrebné na fungovanie kúpaliska,“ dodal Hus.
Kúpalisko Vieska disponuje 50-metrovým plaveckým bazénom, 20-metrovým detským bazénom, bufetom s posedením i oddychovou zónou s ležadlami a zeleňou. „Plavecký bazén slúži nielen na rekreačný oddych, ale aj na športové plávanie, máme tu triatlonový, cyklistický, plavecký oddiel,“ priblížil Hus.
Primátor doplnil, že samospráva má v pláne zrekonštruovať kúpalisko. „Máme pripravenú projektovú dokumentáciu, riešili sme procesy smerujúce k stavebnému povoleniu. Zatiaľ nemáme povolenie od Stredoslovenskej distribučnej, vzhľadom na to, že v Turčianskych Tepliciach nie je dostatočná kapacita siete elektrickej energie, takže toto nás brzdí. Verím, že sa nám to podarí, lebo kúpalisko jednoducho patrí do Turčianskych Teplíc,“ doplnil.
Mesto chce na prvú etapu komplexnej rekonštrukcie mestského kúpaliska, ktorej náklady sú na základe projektu vo výške viac ako 2,5 milióna eur, využiť úverové zdroje. „My máme schválený predúver, uvidíme, v akom rozsahu to bude. Čaká nás komplexná rekonštrukcia bazénového telesa, filtračných systémov, komplet celá výmena toho, čo je potrebné na fungovanie kúpaliska,“ dodal Hus.