Turčianske Teplice povedie aj nasledujúce štyri roky I. Hus

Turčianske Teplice 30. októbra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice povedie aj nasledujúce štyri roky Igor Hus (nezávislý). Od voličov dostal v sobotných (29. 10.) voľbách do orgánov samosprávy obcí 72,73 percenta zo všetkých platných hlasov. Vyplýva to z neoficiálnych priebežných výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Husovi, ktorý je aktuálne volebné obdobie i poslancom Národnej rady SR za stranu OĽANO, odovzdalo svoj hlas 1625 obyvateľov Turčianskych Teplíc. V meste bude ako primátor pôsobiť tretie volebné obdobie. Volebná účasť v meste dosiahla 41,15 percenta.



"Išiel som do toho tretí raz, čo sa v Turčianskych Tepliciach ešte nestalo. Ľudia aj podľa počtu asi zhodnotili, že som to so svojím tímom spolupracovníkov nerobil až tak zle. Beriem to ako veľkú poctu aj ako záväzok do ďalšieho obdobia," povedal pre TASR Hus. Veľa vecí sa v meste podľa neho podarilo, ďalšie má samospráva rozpracované. "Ideme do ťažkej doby, ale ideme sa s tým popasovať," dodal.