Turčianske Teplice dočasne prerušia vyučovanie na školách

Turčianske Teplice 10. marca (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc od stredy (11.3.) prerušuje vyučovanie na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Opatrenie predbežne potrvá do 17. marca a týka sa i centier voľného času, školských klubov detí a základnej umeleckej školy. V meste zostanú zatvorené i kultúrne inštitúcie. TASR o tom v utorok informovala vedúca kancelárie primátora mesta Viera Rusková.



Vyučovanie a voľnočasové aktivity mesto prerušuje na všetkých základných a materských školách, centrách voľného času, základnej umeleckej škole a školských kluboch detí po dobu piatich pracovných dní, teda do 17. marca. "Toto obdobie sa môže predĺžiť v prípade potreby, respektíve nariadenia vyššie postavených nadriadených orgánov verejnej správy alebo krízového riadenia," uviedol primátor Igor Hus.



Mesto dočasne prerušuje vyučovanie a voľnočasové aktivity na Gymnáziu Mikuláša Galandu, a to po dobu štyroch pracovných dní, teda do 16. marca. "Samospráva zároveň prerušuje prevádzkovanie kultúrnych a iných inštitúcií na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to klub dôchodcov, mestská knižnica, Kino Turiec, Galéria Mikuláša Galandu, Denné centrum Dúha v termíne do 23. marca," doplnil primátor.



Krízový štáb mesta zároveň odporúča obyvateľom nenavštevovať miesta s vyššou koncentráciou ľudí, ak to nie je nevyhnutné. Na úrade by mali dodržiavať diskrétnu zónu.