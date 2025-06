Turčianske Teplice predĺžili termín vydávania rozhodnutí o daniach

Turčianske Teplice 3. júna (TASR) - Mesto Turčianske Teplice predĺžilo termín vydávania rozhodnutí o vyrubení miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady, a to do 13. júna. Obyvatelia si ich môžu prevziať na prízemí mestského úradu, po 13. júni ich bude samospráva doručovať prostredníctvom Slovenskej pošty do vlastných rúk. Informovala o tom radnica na webe mesta.



Pôvodne mala radnica vydávať rozhodnutia na mestskom úrade do 31. mája. „Po prevzatí rozhodnutí budú môcť obyvatelia vyrubené dane a poplatky uhradiť v hotovosti alebo terminálovou platbou v klientskom centre, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet mesta uvedený v rozhodnutí,“ uviedla radnica.



Pripomenula, že dane aj poplatky sú splatné buď jednorazovo, alebo v dvoch rovnakých splátkach, daň z nehnuteľnosti v troch splátkach. Vyrubenú daň a poplatok môžu obyvatelia zaplatiť aj naraz, najneskôr však v lehote splatnosti prvej splátky.



„Prípadné nedodržanie stanovených termínov splatnosti má v zmysle zákona za následok vyrubenie dodatočného sankčného úroku za každý deň omeškania a prípadné daňové nedoplatky sa v zmysle zákona stávajú vymáhateľné prostredníctvom exekúcie,“ upozornila samospráva.