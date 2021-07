V Turčianskych Tepliciach osadia pri ceste I. triedy merače rýchlosti

Turčianske Teplice 5. júla (TASR) - Vodičov, ktorí jazdia po ceste I/65 v Turčianskych Tepliciach, budú na prípadné prekročenie rýchlosti upozorňovať nové merače. Ich osadenie zabezpečí mesto na viacerých úsekoch, zvýšiť tak chce bezpečnosť chodcov na priechodoch. Informoval o tom primátor Igor Hus.



"Cesta z Martina do Turčianskych Teplíc sa po mnohých rokoch premenila na širokú modernú komunikáciu. Problémom u nás však je, že prechádza priamo cez mesto a takpovediac oddeľuje Turčiansky Michal od Diviak a rozdeľuje aj samotné Diviaky," načrtol Hus.



Na priechodoch cez cestu sú tak podľa neho ohrození chodci, hlavne deti a starší občania. Pomôcť zvýšiť bezpečnosť chodcov na ceste pomôžu štyri merače rýchlosti, ktoré mesto zakúpi z grantu nadácie od jednej poisťovne a vlastných zdrojov. "Dva budú upozorňovať vodičov na rýchlosť práve na ceste I/65 pri vstupe do Diviak z oboch strán, teda od Martina aj Banskej Bystrice. Prekročenie rýchlosti bude vodičom signalizovať aj merač na vstupe do Turčianskeho Michala od Mošoviec a na vstupe do Dolnej Štubne od čerpacej stanice," priblížil primátor.



Nové merače rýchlosti by mali podľa neho fungovať začiatkom jesene.