< sekcia Regióny
Turčianske Teplice rekonštruujú športový areál na Školskej ulici
Modernizáciu areálu chcela samospráva v minulosti zabezpečiť z dotácie z Fondu na podporu športu, úspešná nebola.
Autor TASR
Turčianske Teplice 25. júna (TASR) - Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečí rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu na Školskej ulici na etapy. S prvými prácami v hodnote 450.000 eur začal zhotoviteľ v týchto dňoch, informoval primátor Igor Hus. Projekt prinesie do areálu i nové športoviská.
Modernizáciu areálu chcela samospráva v minulosti zabezpečiť z dotácie z Fondu na podporu športu, úspešná nebola. Na februárovom rokovaní sa mestskí poslanci realizáciou zámeru z dotačných prostriedkov z výzvy zaoberali opäť, rozhodli však, že o dotáciu sa budú uchádzať s projektom rekonštrukcie ľadovej plochy. „Vzápätí sme začali hľadať spôsob, ako zafinancovať aj projekt ihriska. Pomohlo rozdelenie jeho stavby na dve etapy počas dvoch rokov a našli sme tiež financie z mestskej kasy,“ spomenul primátor.
Po schválení úveru vo výške jeden milión eur poslancami zostanú podľa neho aj rezervné peniaze na dokončenie ktoréhokoľvek už z rozbehnutých projektov. „Mesto preto začalo s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na Školskej ulici v hodnote 450.000 eur. Počas nej sa urobí celý odvodňovací a vsakovací systém športoviska, podzemné rozvody elektriny, základné konštrukcie a časť vrchnej stavby - bežecká dráha a jedno z plánovaných ihrísk,“ priblížil s tým, že ostatné časti vrátane pumptrackovej dráhy samospráva zrealizuje v rámci druhej etapy rekonštrukcie v apríli až júni budúceho roka.
Projekt počíta s vytvorením plnohodnotného športoviska, na ktorom sa bude nachádzať bežecká dráha, rozbehová dráha s doskočiskom skoku do diaľky, workoutová zostava a fitnes stroje, nové basketbalové ihrisko, nové tenisové ihrisko, pumptracková dráha a stoly na stolný tenis. Súčasťou prác je i komplexné riešenie osvetlenia športoviska, zabezpečenie mobiliára i automatického externého defibrilátora.
Modernizáciu areálu chcela samospráva v minulosti zabezpečiť z dotácie z Fondu na podporu športu, úspešná nebola. Na februárovom rokovaní sa mestskí poslanci realizáciou zámeru z dotačných prostriedkov z výzvy zaoberali opäť, rozhodli však, že o dotáciu sa budú uchádzať s projektom rekonštrukcie ľadovej plochy. „Vzápätí sme začali hľadať spôsob, ako zafinancovať aj projekt ihriska. Pomohlo rozdelenie jeho stavby na dve etapy počas dvoch rokov a našli sme tiež financie z mestskej kasy,“ spomenul primátor.
Po schválení úveru vo výške jeden milión eur poslancami zostanú podľa neho aj rezervné peniaze na dokončenie ktoréhokoľvek už z rozbehnutých projektov. „Mesto preto začalo s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie a modernizácie športového areálu na Školskej ulici v hodnote 450.000 eur. Počas nej sa urobí celý odvodňovací a vsakovací systém športoviska, podzemné rozvody elektriny, základné konštrukcie a časť vrchnej stavby - bežecká dráha a jedno z plánovaných ihrísk,“ priblížil s tým, že ostatné časti vrátane pumptrackovej dráhy samospráva zrealizuje v rámci druhej etapy rekonštrukcie v apríli až júni budúceho roka.
Projekt počíta s vytvorením plnohodnotného športoviska, na ktorom sa bude nachádzať bežecká dráha, rozbehová dráha s doskočiskom skoku do diaľky, workoutová zostava a fitnes stroje, nové basketbalové ihrisko, nové tenisové ihrisko, pumptracková dráha a stoly na stolný tenis. Súčasťou prác je i komplexné riešenie osvetlenia športoviska, zabezpečenie mobiliára i automatického externého defibrilátora.