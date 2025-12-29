< sekcia Regióny
Turčianske Teplice spustili prevádzku umelej ľadovej plochy

Autor TASR
Turčianske Teplice 29. decembra (TASR) - Mesto Turčianske Teplice spustilo v pondelok prevádzku umelej ľadovej plochy na Robotníckej ulici. Informoval o tom primátor Igor Hus.
„Od 9.00 h môže verejnosť vyskúšať dobre vychladený a pripravený ľad. Vstupné zostáva rovnaké ako minulú sezónu. Zimné prázdniny tak môžu deti využiť aspoň pri korčuľovaní, na prírodný sneh si budeme musieť v našej nadmorskej výške ešte chvíľu počkať,“ uviedol Hus.
Umelá ľadová plocha bude v prípade priaznivých poveternostných podmienok otvorená denne počas zimných mesiacov. Záujemcovia môžu korčuľovanie využiť v časoch od 9.00 h do 12.00 h, od 13.00 h do 16.00 h a od 17.00 h do 19.00 h. Plochu si môžu rezervovať i celé kolektívy.
Správcom športoviska sú Technické služby Turčianske Teplice.
