V Turčianskych Tepliciach spustili prevádzku umelej ľadovej plochy

Turčianske Teplice 10. januára (TASR) - Verejnosť má v Turčianskych Tepliciach k dispozícii ďalšiu možnosť športového vyžitia. Nízke teploty umožnili samospráve spustiť do prevádzky umelú ľadovú plochu na Robotníckej ulici, tú môžu záujemcovia využiť na korčuľovanie či hokej. Informoval o tom primátor Igor Hus.



Ľadovú plochu uviedlo mesto do prevádzky v nedeľu (9. 1.) po prípravných prácach, ktoré zabezpečili pracovníci mestských služieb a dobrovoľníci. "Dopoludnia počas týždňa ju budú mať možnosť využiť predovšetkým školské triedy. Popoludní to bude najmä verejné korčuľovanie, podvečer hokejové tréningy mládeže a večerné hodiny sú vyhradené komerčnému prenájmu," priblížil Hus.



Plochu bude môcť využiť v zmysle protipandemických opatrení maximálne 130 osôb. Fungovať bude v režime OP, teda pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.